05:48, 21 августа 2025

ВСУ несколько раз пытались атаковать Ростовскую область

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 21 августа несколько раз пытались нанести удар по Ростовской области. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили все атаки, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Наши силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе», — написал Слюсарь.

По предварительным данным, никто не пострадал. Однако в Новошахтинске произошло возгорание на промышленном предприятии. Других подробностей чиновник не привел.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области.

