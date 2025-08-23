Силовики рассказали о выводе бригад ВСУ с харьковского направления

РИА Новости: На харьковском направлении 2 бригады ВСУ уже заменили на тероборону

С харьковского направления вывели две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), их уже заменили силами теробороны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Отмечается отсутствие на линии боевого соприкосновения подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их позиции заняла тероборона», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает подразделения к Красноармейску (украинское название — Покровск) из Харьковской области вместо вывода для восполнения потерь.