22:37, 23 августа 2025

Стало известно о планах Германии разморозить выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам

Лагодинский: ФРГ разморозит выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Депутат Европарламента Сергей Лагодинский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил, что Германия планирует разморозить выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам.

«Мы добились снятия моратория на гумвизы для белорусов и россиян. Сегодня представители правительства подтвердили публично, и я могу открыто сообщить. Спасибо немецкому МИДу за поддержку», — написал политик.

В министерстве иностранных дел ФРГ подтвердили информацию, пишет Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом). Стало известно, что власти Германии пообещали снять ограничения на выдачу гуманитарных виз иностранцам.

В июле 2025 года Германия полностью остановила выдачу гуманитарных виз после того, как новая правящая коалиция объявила о планах сократить программы приема иностранцев.

В марте сообщалось, что Испания отказывается предоставить вид на жительство (ВНЖ) 65 «оппозиционерам» из России, которые прибыли в страну по гуманитарным визам, а теперь обвиняют власти страны в невыполнении обещаний.

