Украинцу пригрозили 15 годами тюрьмы за создание Львовской народной республики

Украинцу грозит до 15 лет тюрьмы за создание Львовской народной республики

Украинцу Андрею Ивасенко грозит до 15 лет тюрьмы за создание паблика «Львовская народная республика», поддерживавшего союз с Новороссией. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные правозащитников.

Отмечается, что группа в социальной сети активно велась до июля 2017 года, однако уголовное дело возбудили только в марте 2022 года и заключили подозреваемого в СИЗО. Ивасенко предъявили обвинение в призывах к свержению власти, посягательстве на территориальную целостность, измене родине, призывах к войне и оправдании действий России.

Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы певца и актера Виталия Гогунского, получившего всенародную популярность за роль Кузи в российском ситкоме «Универ».