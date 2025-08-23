Бывший СССР
05:06, 23 августа 2025

Украинцу пригрозили 15 годами тюрьмы за создание Львовской народной республики

Украинцу грозит до 15 лет тюрьмы за создание Львовской народной республики
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Украинцу Андрею Ивасенко грозит до 15 лет тюрьмы за создание паблика «Львовская народная республика», поддерживавшего союз с Новороссией. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные правозащитников.

Отмечается, что группа в социальной сети активно велась до июля 2017 года, однако уголовное дело возбудили только в марте 2022 года и заключили подозреваемого в СИЗО. Ивасенко предъявили обвинение в призывах к свержению власти, посягательстве на территориальную целостность, измене родине, призывах к войне и оправдании действий России.

Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы певца и актера Виталия Гогунского, получившего всенародную популярность за роль Кузи в российском ситкоме «Универ».

