В Европе самолет развернулся в воздухе после попытки пассажира попасть в кабину пилота

Самолет EasyJet развернулся после попытки пассажира попасть в кабину пилота

В Европе самолет авиакомпании EasyJet, летевший из французского Лиона в португальский Порту, развернулся в воздухе после попытки пассажира попасть в кабину пилота. Об этом сообщает BFMTV.

26-летний португалец, который страдает от галлюцинаций, попытался попасть в кабину вскоре после взлета, однако его смогли удержать другие пассажиры. Позже его задержала полиция. Медицинское обследование подтвердило, что нарушитель страдает от воздушной болезни и галлюцинаций.

10 августа самолет из Стамбула в Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения самочувствия капитана. Самолет провел в небе более двух часов.