Самолет из Стамбула в Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета

Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург вернулся из-за недомогания пилота
Самолет турецкой авиакомпании AJet, который летел из Стамбула в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает HavaSosyalMedya.

Рейс VF291 Стамбул-Санкт-Петербург развернулся над территорией Румынии из-за ухудшения самочувствия капитана. Самолет провел в небе более двух часов.

После приземления в Стамбуле пилота встретили медицинские работники, а на рейс вместо сотрудника с недомоганием был назначен новый капитан. По данным источников, сейчас состояние пилота хорошее.

5 августа лайнер, следовавший по маршруту ПхукетМосква (Шереметьево) в районе Нью-Дели едва не столкнулся с индийским судном. В какой-то момент самолет IndiGo резко поднялся на 100 метров, из-за чего допустимое расстояние между самолетами сократилось. По предварительной информации, причиной несанкционированного изменения высоты была турбулентность. Однако пилоты российской авиакомпании смогли избежать столкновения в небе с самолетом, выполнив маневр.

