В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией для установления мира

В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией ради установления мира. Высказывание немецкого политика Клауса фон Донаньи приводит ТАСС
По мнению политика, Европе не удастся достичь мира без участия России. «Без России мира в Европе не будет. Никогда! А почему нет? Достаточно взглянуть на карту. Мы являемся придатком большого евразийского континента, который в основном занимает Российская Федерация», — заявил он.
Материалы по теме:
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу не мешать миру на Украине.