В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией для установления мира

В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией ради установления мира. Высказывание немецкого политика Клауса фон Донаньи приводит ТАСС

По мнению политика, Европе не удастся достичь мира без участия России. «Без России мира в Европе не будет. Никогда! А почему нет? Достаточно взглянуть на карту. Мы являемся придатком большого евразийского континента, который в основном занимает Российская Федерация», — заявил он.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу не мешать миру на Украине.