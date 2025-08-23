Мир
В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией для установления мира

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией ради установления мира. Высказывание немецкого политика Клауса фон Донаньи приводит ТАСС

По мнению политика, Европе не удастся достичь мира без участия России. «Без России мира в Европе не будет. Никогда! А почему нет? Достаточно взглянуть на карту. Мы являемся придатком большого евразийского континента, который в основном занимает Российская Федерация», — заявил он.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу не мешать миру на Украине.

