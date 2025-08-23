Бывший СССР
В Грузии глава Службы госбезопасности ушел в отставку

Глава Службы госбезопасности Грузии Оханашвили ушел в отставку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wikipedia

Глава Службы госбезопасности Грузии Анри Оханашвили ушел в отставку. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, передает РИА Новости.

Оханашвили отметил, что принял такое решение на основе консультаций с правящей командой. Он напомнил, что в 2016 году присоединился к команде партии «Грузинская мечта». На протяжении восьми лет Оханашвили участвовал в парламентской жизни, а позже стал министром юстиции.

«Я продолжу свою работу в качестве советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности», — объявил он.

В мае стало известно об отставке главы Министерства внутренних дел Грузии, вице-премьера страны Вахтанга Гомелаури. Чиновник признался, что ему было нелегко пойти на этот шаг. Гомелаури планировал после ухода с должности больше времени уделять своей семье.

