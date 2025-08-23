В Индии на фестивале сожгли чучело Трампа

В городе Нагпур участники фестиваля сожгли чучело президента США Трампа

В городе Нагпур в Индии участники фестиваля сожгли чучело президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает местное издание The Live Nagpur.

В статье указано, что в этом году фестиваль Марбат проводится в том числе в знак протеста против политики американского лидера в отношении Индии, а именно его 50 процентов пошлин на товары из страны.

Как отметили некоторые комментаторы в соцсетях, без табличек с надписями чучело Трампа можно спутать с кем-нибудь другим.

Согласно традиции, фестиваль Марбат представляет собой социальное послание, которое отражает стремление народов Индии «освободиться от невзгод и коррупции».

Ранее советник Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро призвал Индию вести себя по-другому из-за российской нефти.