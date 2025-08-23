Украинские власти захотели эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов

Украинские власти захотели эвакуировать несколько сотен тысяч украинцев. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С 1 июня по 22 августа 2025 года из Донецкой [народной республики (ДНР)] и Днепропетровской области были эвакуированы более 64 тысяч человек, однако еще около 237 тысяч человек нуждаются в эвакуации», — говорится в публикации.

Уточняется, что среди 237 тысяч жителей прифронтовых районов, которых намерен эвакуировать Киев, насчитывается более 17 тысяч детей.

Ранее в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Ее провели в населенном пункте Одноробовка.