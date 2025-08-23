Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:44, 23 августа 2025Россия

В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Google Meet

В МВД предупредили о новом способе мошенничества в приложении Google Meet
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jose Luis Pelaez Inc / Getty Images

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в приложении Google Meet. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Правоохранители отметили, что введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры нанесло удар по основному каналу связи аферистов, однако они не прекратили деятельность, а начали активный поиск обходных путей.

Материалы по теме:
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее. Чем это грозит простым россиянам?
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее.Чем это грозит простым россиянам?
30 декабря 2022

Злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок, в том числе FaceTime и мессенджер Max. Однако сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet, уточнили в МВД.

Отмечается, что интерес мошенников к Google Meet обусловлен широкой распространенностью: приложение предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает аферистам задачу.

Ранее в ФСБ рассказали о вербовке россиян с помощью Telegram и WhatsApp.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    В Пулково назвали число задержанных и ушедших на запасные аэродромы самолетов

    В РЖД сообщили о задержке 46 поездов

    Раскрыто число сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев

    В России произошел резкий рост случаев одного вида мошенничества

    Летевший на Москву беспилотник ВСУ уничтожили

    В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Google Meet

    «Ростов» вырвал ничью у «Локомотива» в матче РПЛ

    В Германии призвали Европу наладить отношения с Россией для установления мира

    В США начал извергаться вулкан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости