В МВД предупредили о новом способе мошенничества в Google Meet

В МВД предупредили о новом способе мошенничества в приложении Google Meet

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в приложении Google Meet. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Правоохранители отметили, что введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры нанесло удар по основному каналу связи аферистов, однако они не прекратили деятельность, а начали активный поиск обходных путей.

Злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок, в том числе FaceTime и мессенджер Max. Однако сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet, уточнили в МВД.

Отмечается, что интерес мошенников к Google Meet обусловлен широкой распространенностью: приложение предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает аферистам задачу.

