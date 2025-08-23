Россия
В ФСБ рассказали о вербовке россиян с помощью Telegram и WhatsApp

ФСБ: Спецслужбы Украины вербуют россиян с помощью Telegram и WhatsApp
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Emre Akkoyun / Shutterstock / Fotodom  

В ФСБ рассказали о вербовке россиян с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно материалу, спецслужбы Украины ведут активную работу в упомянутых мессенджерах, принуждая россиян совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность», — говорится в заявлении.

В мае в ФСБ также рассказали о вербовке россиян с помощью рекламы.

