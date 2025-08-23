В России обратили внимание на неопределенность в позиции Запада по Украине

Американист Батюк: Позиция Запада о вводе войск на Украину крайне размыта

Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк в беседе с РИА Новости обратил внимание на неопределенность позиции Запада о вводе войск на Украину.

По его словам, заявления союзников Киева звучат крайне размыто, а европейская поддержка вряд ли окажется эффективной без Соединенных Штатов.

«Кто собирается тренировать ВСУ? Те, кто не воевал с 1945 года. Есть некоторый опыт у французов, англичан — всякого рода колониальных кампаний, но опыта современной войны — никакого», — отметил Батюк.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на американское вооружение, поставляемое на Украину, понесет НАТО. По его словам, Вашингтон поставляет лучшее оборудование в мире, продавая технику альянсу.