В России выросло число детей с СДВГ

SHOT: В России каждый шестой ребенок страдает СДВГ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В России выросло число детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщает SHOT со ссылкой на психотерапевтов.

По словам специалистов, примерно каждый шестой ребенок страдает СДВГ, из-за чего не может сосредоточиться на одном деле, забывает о поручениях, часто отвлекается и не может усидеть на месте. И если раньше врачи винили в этом генетические предрасположенности, то сейчас — в основном внешние факторы.

Одной из причин возникновения СДВГ эксперты называют современные мультфильмы. Кроме того, в развитии СДВГ винят разнообразие игрушек. Психотерапевты рекомендуют больше играть на свежем воздухе, заниматься спортом, общаться вживую и ограничивать время, проводимое детьми за гаджетами.

Ранее в России увеличили до двух миллионов рублей размеры взысканий за продажу вейпов и сигарет детям. Сообщалось, что наибольший штраф будет грозить юридическим лицам.

