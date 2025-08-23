В России выросло число детей с СДВГ

SHOT: В России каждый шестой ребенок страдает СДВГ

В России выросло число детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом сообщает SHOT со ссылкой на психотерапевтов.

По словам специалистов, примерно каждый шестой ребенок страдает СДВГ, из-за чего не может сосредоточиться на одном деле, забывает о поручениях, часто отвлекается и не может усидеть на месте. И если раньше врачи винили в этом генетические предрасположенности, то сейчас — в основном внешние факторы.

Одной из причин возникновения СДВГ эксперты называют современные мультфильмы. Кроме того, в развитии СДВГ винят разнообразие игрушек. Психотерапевты рекомендуют больше играть на свежем воздухе, заниматься спортом, общаться вживую и ограничивать время, проводимое детьми за гаджетами.

