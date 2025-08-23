В российском регионе пострадали два мирных жителя при атаке ВСУ

Россия
22:34, 23 августа 2025Россия

Гладков: В Белгородской области пострадали два мирных жителя при атаке ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранены двое мирных жителей.

«В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое», — сообщил Гладков. По его словам, у мужчины баротравма и осколочные ранения, у женщины — непроникающие осколочные ранения.

Пострадавшие были доставлены в больницу, им оказывают необходимую помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу.

Ранее в селе Репяховка в результате удара Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

