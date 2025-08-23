Россия
В российском регионе от удара дрона ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области от удара дрона ВСУ погиб мирный житель
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В селе Репяховка в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

От полученных ранений житель российского региона скончался на месте. «Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким», — заявил чиновник.

Кроме того, по словам Гладкова, в районе села на взрывном устройстве подорвался легковой автомобиль. Водитель выжил, но получил ушиб ноги. «Госпитализация не потребовалась, пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение», — уточнил губернатор.

Ранее стало известно, что двое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по Волгоградской области.

