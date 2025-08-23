Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:43, 23 августа 2025Россия

Российский ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

Двое взрослых и ребенок пострадали при атаке БПЛА по Волгоградской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: РИА Новости

Двое взрослых и ребенок пострадали при атаке украинских беспилотников по Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

«В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — написал он. Дрон рухнул рядом с жилым многоэтажным домом. Также в результате атаки было повреждено остекление.

Кроме того, после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован, угрозы населенному пункту нет.

Ранее военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона во время боев за село Разино сбил броском автомата украинский БПЛА. По его словам, стрелять по беспилотнику из автомата не представлялось возможным ввиду его близкого расстояния.

21 августа сообщалось, что в Воронежской области задержали 19 поездов из-за падения беспилотника. Инцидент случился на участке Россошь--Сохрановка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»

    Российский ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ

    Украине предрекли катастрофу в случае провала Трампа

    Экс-премьер Украины сделал прогноз о последствиях СВО

    Россиян предупредили о распространении нового варианта коронавируса

    В США оценили решение России по Украине

    Россиянам дали советы по подготовке дачи к зиме

    Экологии Подмосковья нанесли ущерб на десятки миллионов рублей

    Пленный боец ВСУ объяснил свой отказ воевать

    Россиян научили бороться с дрозофилами в доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости