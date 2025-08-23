В США предрекли продолжение головной боли в Восточной Европе даже после мира на Украине

TAC: Мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе

Мир на Украине «не станет концом головной боли в Восточной Европе», говорится в материале The American Conservative (TAC).

В частности, Западу придется вложить в страну более 500 миллиардов долларов. В обмен на это у Киева заберут «любые блага, которые можно получить», что будет представлено как «победа Запада в мире», следует из публикации. «Таковы реалии жизни», — отмечает TAC, подчеркивая, что даже план Маршалла обошелся дешевле.

Ранее американское издание TAC сочло, что окончание военного противостояния с Россией станет благом для Украины. В публикации говорилось, что Киеву не следует рассчитывать на территориальные уступки со стороны России, а Москва не согласится на прекращение огня, так как ее преимущество на поле боя обеспечивает сильную переговорную позицию.