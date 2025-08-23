Мир
15:53, 23 августа 2025Мир

Влияние жены Трампа на его решения оценили

CNN: Президент США Дональд Трамп прислушивается к мнению жены Мелании
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Влияние первой леди США Мелании Трамп на решения мужа Дональда Трампа оценили. Соответствующий материал приводит CNN.

Инсайдеры заявили, что американский лидер часто общается с супругой, несмотря на то, что она довольно редко появляется на публичных мероприятиях. Отмечается, что в ходе текущего президентского срока Трампа она выходила в свет всего лишь 19 дней, когда как в прошлый срок она появлялась на публике 40 дней.

По словам осведомленных источников, Трамп прислушивается к мнению жены и регулярно советуется с ней на тему принятых решений. «Мелания поддерживает частое общение со своим мужем, нередко в форме сообщений или звонков в течение дня», — утверждают собеседники издания.

Ранее Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от первой леди США Мелании Трамп с просьбой защитить детей.

