Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

Трамп заявил, что Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Мелании

Президент России Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Мелании Трамп с просьбой защитить детей. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме, трансляцию ведет Times.

«Оно было очень хорошо принято им», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске. Позднее Дональд Трамп опубликовал текст документа.