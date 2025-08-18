Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 18 августа 2025Мир

Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

Трамп заявил, что Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Мелании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Мелании Трамп с просьбой защитить детей. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме, трансляцию ведет Times.

«Оно было очень хорошо принято им», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске. Позднее Дональд Трамп опубликовал текст документа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю всех. И русских». Трамп вновь принял Зеленского в Белом доме. Нового скандала пока не случилось

    В США остались недовольны одним действием Зеленского

    Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР

    Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

    В США понадеялись на реалистичную дискуссию с Зеленским о территориях

    Трамп рассказал об оплате американского оружия для Украины

    Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

    В США сравнили две встречи Зеленского и Трампа

    На Украине сообщили о переговорах Трампа и Зеленского за закрытыми дверями

    Зеленский высмеял пристыдившего его за внешний вид журналиста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости