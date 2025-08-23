Экономика
13:30, 23 августа 2025

За россиян подсчитали сэкономленные на кофе навынос деньги за год

Перепелкин: До 100 тысяч можно сэкономить за год, отказавшись от кофе навынос
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom  

За россиян подсчитали, сколько можно сэкономить денег на кофе навынос за год. Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Николай Перепелкин заявил, что граждане, перестав делать импульсивные микропокупки, смогут сохранить до 100 тысяч рублей. Его мнение приводит агентство «Прайм».

Эксперт предположил, что этой суммы хватило бы на путешествие или покупку крупной бытовой техники. Перепелкин отметил, что ретейлеры и цифровые платформы зачастую используют принципы поведенческой экономики и искусственный интеллект, а также игровые приемы, чтобы побудить пользователей покупать все больше.

«Благодаря маркетплейсам, доставке и агрессивной рекламе они формируют привычку к моментальному удовлетворению желаний — причем лично ваших», — поделился экономист.

По большей части это затрагивает сегмент импульсивных покупок: кофе навынос, доставка еды, ненужные аксессуары, новые гаджеты, цифровые подписки и сервисы, перечислил специалист.

Ранее экономист Люза Байгузина допустила, что в 2026 году кофе в России может подорожать на 20 процентов.

