24 августа в мире отмечают День странной музыки, а любители астрономии вспоминают, как Плутон перестал считаться планетой. Свои национальные торжества отмечают в нескольких постсоветских странах. «Лента.ру» рассказывает о главных праздниках 24 августа, приметах и знаменитостях, у которых день рождения 24 августа.
Праздники в России и мире
День странной музыки
День странной музыки придумал музыкант из Нью-Йорка Патрик Грант в 1997 году. Суть праздника — подвигнуть людей отказаться от предрассудков и начать слушать непривычную музыку. 24 августа он выбрал в честь дня рождения своего творческого наставника.
Как правило, этот день проводят в барах и заведениях с живой музыкой, устраивают концерты и небольшие фестивали. Чтобы стать причастным к торжеству, достаточно послушать непривычный жанр музыки или нового исполнителя в любом удобном формате. Например, включить альбом самого Гранта Fields Amaze, который вышел одновременно с появлением праздника.
День разжалования планеты Плутон
Плутон открыли в 1930 году и 76 лет считали девятой — самой удаленной — планетой Солнечной системы. Но 24 августа 2006 года все изменилось: Международный астрономический союз сформулировал официальное значение термина «планета», и Плутон под него не попал.
С тех пор он считается карликовой планетой. При этом вопросы к легитимности Плутона как планеты существовали с 1992 года, когда за орбитой Нептуна открыли новые небольшие ледяные тела, похожие на Плутон орбитой и составом. После этого его статус поставили под сомнение.
Фото: Bill Ingalls / NASA via Getty Images
Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 августа
- День вафель в США;
- День рождения картофельных чипсов;
- День Пяртеля в Эстонии — праздник начала осени;
- День внутренних войск МВД Кыргызстана.
Какой церковный праздник 24 августа
День святого Варфоломея у католиков
Согласно писанию, святой Варфоломей был одним из 12 апостолов Христа. Его в числе первых учеников привел к Мессии апостол Филипп, с которым позже Варфоломей проповедовал в Сирии и Малой Азии. Позже апостол отправился в Индию и Армению, где он совершал чудеса и исцелял больных. Там же, в Армении, Варфоломей принял мученичество.
В массовой культуре день святого ассоциируется с Варфоломеевской ночью — массовой расправой католиков над гугенотами во Франции в ночь на 24 августа 1572 года.
Продолжение Успенского поста
У православных верующих продолжается Успенский пост — один из самых строгих в году. 24 августа — воскресенье, а значит, разрешено есть горячую пищу, приготовленную на растительном масле или заправленную им. Запрещены алкоголь, мясные и молочные продукты, рыба и яйца.
Какие еще церковные праздники отмечают 24 августа
- День памяти священномученика Евпла Катанского;
- День памяти преподобномучеников Феодора и Василия Печерских;
- День памяти мученицы Сосанны и с нею священномученика Папы Римского Гаия, священномученика Гавиния, пресвитера, мучеников Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия Римских;
- День памяти преподобного Иоанна Святогорского.
Приметы на 24 августа
- Если в этот день надолго уходить из дома и распахивать двери, впустишь неудачу.
- Удалось собрать много орехов и мало грибов — к теплой зиме.
- Это плохой день, чтобы мириться и исправлять отношения с людьми — только навредишь.
- Лучше не гулять в одиночку, особенно возле воды и в лесу, — навлечешь неприятности.
- Утром льет дождь — на следующей неделе будет пасмурно.
- По реке стелется туман — к теплой погоде.
Кто родился 24 августа
Хидэо Кодзима (62 года)
Хидэо Кодзима — японский разработчик видеоигр, в том числе серий Metal Gear. Известен авторским подходом к созданию сценария и режиссере: кинематографическими приемами и «говорящими» именами, а также серьезными темами повествования — такими, как жизнь после войны и ядерное разоружение. Среди российских игроков закрепился мем «Кодзима — гений», наполовину ироничный, наполовину серьезный.
Стивен Фрай (68 лет)
Стивен Фрай — британский комик, актер и писатель. Прославился благодаря юмористическому «Шоу Фрая и Лори» и сериалу «Дживс и Вустер» — везде играл в дуэте со своим другом Хью Лори.
Также Фрай снимался в кино — например, в «"V" значит Вендетта», «Шерлок Холмс: Игра теней», второй и третьей частях «Хоббита». Написал несколько художественных книг, автобиографий и эссе, среди них — «Как творить историю», «Гиппопотам», «Теннисные мячики небес». Кроме того, Фрай известен как высоко интеллектуальный человек: его IQ 150-155 (тогда как средний IQ — от 85 до 115).
Кто еще родился 24 августа
- Вячеслав Костиков (85 лет) — российский журналист, бывший пресс-секретарь президента Бориса Ельцина;
- Пауло Коэльо (78 лет) — бразильский писатель;
- Руперт Гринт (37 лет) — британский актер, сыгравший Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере;
- Элизабет Дебики (35 лет) — австралийская актриса;
- Алена Косторная (22 года) — российская фигуристка, чемпионка Европы.