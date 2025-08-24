24 августа в мире отмечают День странной музыки, а любители астрономии вспоминают, как Плутон перестал считаться планетой. Свои национальные торжества отмечают в нескольких постсоветских странах. «Лента.ру» рассказывает о главных праздниках 24 августа, приметах и знаменитостях, у которых день рождения 24 августа.

Праздники в России и мире

День странной музыки

День странной музыки придумал музыкант из Нью-Йорка Патрик Грант в 1997 году. Суть праздника — подвигнуть людей отказаться от предрассудков и начать слушать непривычную музыку. 24 августа он выбрал в честь дня рождения своего творческого наставника.

Как правило, этот день проводят в барах и заведениях с живой музыкой, устраивают концерты и небольшие фестивали. Чтобы стать причастным к торжеству, достаточно послушать непривычный жанр музыки или нового исполнителя в любом удобном формате. Например, включить альбом самого Гранта Fields Amaze, который вышел одновременно с появлением праздника.

Фото: Cristina Sille / Reuters

День разжалования планеты Плутон

Плутон открыли в 1930 году и 76 лет считали девятой — самой удаленной — планетой Солнечной системы. Но 24 августа 2006 года все изменилось: Международный астрономический союз сформулировал официальное значение термина «планета», и Плутон под него не попал.

С тех пор он считается карликовой планетой. При этом вопросы к легитимности Плутона как планеты существовали с 1992 года, когда за орбитой Нептуна открыли новые небольшие ледяные тела, похожие на Плутон орбитой и составом. После этого его статус поставили под сомнение.

Фото: Bill Ingalls / NASA via Getty Images

Какие еще праздники отмечают в России и мире 24 августа

День вафель в США;

День рождения картофельных чипсов;

День Пяртеля в Эстонии — праздник начала осени;

День внутренних войск МВД Кыргызстана.



Какой церковный праздник 24 августа

День святого Варфоломея у католиков

Согласно писанию, святой Варфоломей был одним из 12 апостолов Христа. Его в числе первых учеников привел к Мессии апостол Филипп, с которым позже Варфоломей проповедовал в Сирии и Малой Азии. Позже апостол отправился в Индию и Армению, где он совершал чудеса и исцелял больных. Там же, в Армении, Варфоломей принял мученичество.

В массовой культуре день святого ассоциируется с Варфоломеевской ночью — массовой расправой католиков над гугенотами во Франции в ночь на 24 августа 1572 года.

Фото: Richard Mortel / Wikipedia

Продолжение Успенского поста

У православных верующих продолжается Успенский пост — один из самых строгих в году. 24 августа — воскресенье, а значит, разрешено есть горячую пищу, приготовленную на растительном масле или заправленную им. Запрещены алкоголь, мясные и молочные продукты, рыба и яйца.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 августа

День памяти священномученика Евпла Катанского;

День памяти преподобномучеников Феодора и Василия Печерских;

День памяти мученицы Сосанны и с нею священномученика Папы Римского Гаия, священномученика Гавиния, пресвитера, мучеников Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия Римских;

День памяти преподобного Иоанна Святогорского.

Приметы на 24 августа

Если в этот день надолго уходить из дома и распахивать двери, впустишь неудачу.

Удалось собрать много орехов и мало грибов — к теплой зиме.

Это плохой день, чтобы мириться и исправлять отношения с людьми — только навредишь.

Лучше не гулять в одиночку, особенно возле воды и в лесу, — навлечешь неприятности.

Утром льет дождь — на следующей неделе будет пасмурно.

По реке стелется туман — к теплой погоде.

Фото: Mikhail Timofeev / Shutterstock / Fotodom

Кто родился 24 августа

Хидэо Кодзима — японский разработчик видеоигр, в том числе серий Metal Gear. Известен авторским подходом к созданию сценария и режиссере: кинематографическими приемами и «говорящими» именами, а также серьезными темами повествования — такими, как жизнь после войны и ядерное разоружение. Среди российских игроков закрепился мем «Кодзима — гений», наполовину ироничный, наполовину серьезный.

Стивен Фрай — британский комик, актер и писатель. Прославился благодаря юмористическому «Шоу Фрая и Лори» и сериалу «Дживс и Вустер» — везде играл в дуэте со своим другом Хью Лори.

Также Фрай снимался в кино — например, в «"V" значит Вендетта», «Шерлок Холмс: Игра теней», второй и третьей частях «Хоббита». Написал несколько художественных книг, автобиографий и эссе, среди них — «Как творить историю», «Гиппопотам», «Теннисные мячики небес». Кроме того, Фрай известен как высоко интеллектуальный человек: его IQ 150-155 (тогда как средний IQ — от 85 до 115).

Стивен Фрай. Фото: Reuters

