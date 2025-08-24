Силовые структуры
21:42, 23 августа 2025Силовые структуры

Блогеру предъявили обвинение в унижении группы лиц по национальному признаку

Блогеру предъявили обвинение в унижении группы лиц по национальному признаку
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Следственный комитет предъявил блогеру обвинение в унижении группы лиц по национальному признаку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ведомства.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства")», — рассказали в Следственном комитете.

По данным следствия, блогер не позднее 18 августа 2025 года записал несколько видео, которые были направлены на унижение достоинства группы лиц, выделенной по признаку национальности — русских. Затем он опубликовал эти видео.

Уточняется, что блогера уже допросили, он полностью признал вину и раскаялся. Вскоре ему выберут меру пресечения, следствие намерено добиваться заключения его под стражу.

UPD: Уточняется, что задержанный блогер — не Арсен Маркарян, как сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что был задержан другой блогер — Арсен Маркарян. Он подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества.

    Все новости