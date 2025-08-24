Из жизни
14:34, 24 августа 2025
Из жизни

Четверняшка родила пятерняшек

В США женщина, имеющая трех братьев-близнецов, родила пятерню
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @TheresaTroia

36-летняя Тереза Троя из американского города Эль-Пасо, штат Техас, родила сразу пятерых детей. Об этом сообщает издание ABC 7.

Пятерняшки — три девочки и два мальчика — появились на свет 3 июня путем кесарева сечения. Троя назвала дочерей Кайлой Роуз, Вивианой Лили и Изабеллой Джанной, а сыновей — Джозефом Энтони и Джексоном Томасом.

Женщина утверждает, что в ее семье большое количество близнецов не редкость. Она сама была четверняшкой с тремя братьями-близнецами.

Не считая кровотечения в первом триместре, беременность протекала благополучно. Роды прошли на 28-й неделе.

Ранее сообщалось, что супруги из Великобритании хотели завести восьмого ребенка и неожиданно для себя стали родителями пятерняшек. По утверждению врачей, их шансы зачать пятерняшек составляли 1 к 52 миллионам.

