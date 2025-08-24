Россия
07:00, 24 августа 2025

Губернатор Брянской области рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

Богомаз: При атаке ВСУ на Брянск получил повреждения многоквартирный дом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Брянске многоквартирный дом получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, под ударом оказался Советский район города. «Пострадавших нет. По предварительной информации в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление в нескольких квартирах», — написал он. Уточняется, что на месте работают экстренные службы.

Оценка ущерба будет проведена после устранения всех последствий атаки.

Ранее Богомаз сообщал об уничтожении 21 беспилотника ВСУ в небе над областью.

