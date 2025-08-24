Россия
Над Брянской областью сбили более 20 беспилотников

Богомаз: Над Брянской областью сбит 21 беспилотник ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Брянскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В итоге над регионом сбили 21 дрон, рассказал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен подразделениям ПВО Министерства обороны РФ над территорией Брянской области», — написал чиновник.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Не зафиксировано никаких разрушений. На место выдвинулись оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Ранее стало известно, что за шесть часов над Россией было уничтожено 57 БПЛА ВСУ.

