Над регионами России за несколько часов сбили более полусотни дронов

Минобороны сообщило об уничтожении 57 дронов ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за вечер пытались атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В период с 17:00 до 23:30 по московскому времени было сбито более полусотни украинских дронов, сообщили в Минобороны.

Под ударом оказались 11 регионов страны. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

Точное число дронов, сбитых над каждым регионом, не озвучивается. Отмечается, что всего ликвидировано 57 летательных аппаратов.

Ранее жители Старого Оскола сообщили, что над городом прогремело несколько взрывов. В небе были замечены беспилотники типа «Лютый».