Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:21, 24 августа 2025Россия

Над регионами России за несколько часов сбили более полусотни дронов

Минобороны сообщило об уничтожении 57 дронов ВСУ над регионами России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за вечер пытались атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В период с 17:00 до 23:30 по московскому времени было сбито более полусотни украинских дронов, сообщили в Минобороны.

Под ударом оказались 11 регионов страны. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

Точное число дронов, сбитых над каждым регионом, не озвучивается. Отмечается, что всего ликвидировано 57 летательных аппаратов.

Ранее жители Старого Оскола сообщили, что над городом прогремело несколько взрывов. В небе были замечены беспилотники типа «Лютый».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    На Западе оценили стоимость восстановления Украины

    Дмитриев напомнил об абсурдных обвинениях России в западных СМИ из-за «Северных потоков»

    Над регионами России за несколько часов сбили более полусотни дронов

    Стало известно о нежелании украинского командования забирать раненых с поля боя

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    Пентагон запретил Украине бить вглубь России

    Российские авиакомпании скорректировали расписание полетов из-за мер в аэропортах

    В интернете годами высмеивают мужчин, которые быстро достигают оргазма. Сколько на самом деле должен длиться половой акт?

    Блогер Маркарян обратился к подписчикам после своего задержания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости