Над регионами России за несколько часов сбили более полусотни дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за вечер пытались атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В период с 17:00 до 23:30 по московскому времени было сбито более полусотни украинских дронов, сообщили в Минобороны.
Под ударом оказались 11 регионов страны. «Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.
Точное число дронов, сбитых над каждым регионом, не озвучивается. Отмечается, что всего ликвидировано 57 летательных аппаратов.
Ранее жители Старого Оскола сообщили, что над городом прогремело несколько взрывов. В небе были замечены беспилотники типа «Лютый».