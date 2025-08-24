Россия
19:43, 24 августа 2025Россия

Лавров уличил американскую журналистку в бездоказательных обвинениях России

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News опроверг информацию о том, что российские военные нанесли удар по гражданскому заводу, частично принадлежащему американской компании. Об этом пишет ТАСС.

Лавров подчеркнул, что у российской разведки есть достоверная информация о военном назначении таких целей. Он отметил, что наличие иностранного капитала на предприятии, производящем оружие, не может служить для него иммунитетом. Россия наносит удар по военным объектам или предприятиям, которые вооружают украинских бойцов.

Глава МИД России также задал риторический вопрос: должен ли завод, производящий оружие против России, иметь иммунитет лишь из-за доли американского капитала.

В этом же интервью Лавров в ответ на вопрос о возможных ударах российских войск по гражданским объектам на Украине попросил прислать доказательства.

