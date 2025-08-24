Санто: Мирная инициатива Трампа по Украине нивелируется кровожадностью Евросоюза

Мирная инициатива президента США Дональда Трампа по Украине нивелируется кровожадностью Евросоюза (ЕС), считает директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто. Такое мнение он выразил в социальной сети Х.

По словам Санто, Трамп и его мирная инициатива, вероятно, лучшее, что случилось с Украиной, однако технократов из ЕС это не устраивает. «Они готовы позволить украинцам воевать "до последнего человека", лишь бы сохранить свой политический статус. Это возмутительно», — считает он.

Ранее директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газовому трубопроводу «Дружба». По его словам, американский лидер послал предупреждение главе Украины Владимиру Зеленскому, и теперь он рискует столкнуться с последствиями этой атаки.