Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 24 августа 2025Мир

На Западе обвинили Евросоюз в кровожадности

Санто: Мирная инициатива Трампа по Украине нивелируется кровожадностью Евросоюза
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Мирная инициатива президента США Дональда Трампа по Украине нивелируется кровожадностью Евросоюза (ЕС), считает директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто. Такое мнение он выразил в социальной сети Х.

По словам Санто, Трамп и его мирная инициатива, вероятно, лучшее, что случилось с Украиной, однако технократов из ЕС это не устраивает. «Они готовы позволить украинцам воевать "до последнего человека", лишь бы сохранить свой политический статус. Это возмутительно», — считает он.

Ранее директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газовому трубопроводу «Дружба». По его словам, американский лидер послал предупреждение главе Украины Владимиру Зеленскому, и теперь он рискует столкнуться с последствиями этой атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправится с визитом в Китай

    На Западе обвинили Евросоюз в кровожадности

    Задержан четвертый участник нападения на 20-летнего футболиста под Москвой

    Россия и Украина провели новый обмен пленными

    Рогов прокомментировал появление Зеленского в черной вышиванке

    Алсу подняла ценник на свои выступления после развода с Абрамовым

    В России осудили вмешательство Евросоюза во внутренние дела Молдавии

    Хинштейн сообщил о жертвах обстрела города Рыльска

    Канадский хоккеист ЦСКА захотел получить российское гражданство

    Четверняшка родила пятерняшек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости