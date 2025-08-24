Мирная инициатива президента США Дональда Трампа по Украине нивелируется кровожадностью Евросоюза (ЕС), считает директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто. Такое мнение он выразил в социальной сети Х.
По словам Санто, Трамп и его мирная инициатива, вероятно, лучшее, что случилось с Украиной, однако технократов из ЕС это не устраивает. «Они готовы позволить украинцам воевать "до последнего человека", лишь бы сохранить свой политический статус. Это возмутительно», — считает он.
Ранее директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто рассказал о реакции президента США Дональда Трампа на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газовому трубопроводу «Дружба». По его словам, американский лидер послал предупреждение главе Украины Владимиру Зеленскому, и теперь он рискует столкнуться с последствиями этой атаки.