16:40, 22 августа 2025Мир

Зеленского предупредили о реакции Трампа на удары ВСУ по «Дружбе»

Санто: Трамп послал Зеленскому предупреждение после ударов ВСУ по «Дружбе»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент США Дональд Трамп послал предупреждение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, и теперь он рискует столкнуться с последствиями атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба». Такое мнение выразил директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Трамп послал недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар беспилотника ВСУ по нефтепроводу вновь остановил поставки в нашу страну. Это систематическая провокация Украины в адрес Венгрии — страны, которая, пожалуй, является самым надежным союзником США в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнем», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп в ответном письме премьер-министру Венгрии Виктору Орбану заявил, что он «очень зол» из-за ударов ВСУ по нефтепроводу.

18 и 22 августа ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», через который Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Министры иностранных дел государств Петер Сийярто и Юрай Бланар направили письмо на имя верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас с просьбой убедить Украину остановить атаки на «Дружбу».

