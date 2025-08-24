На Западе резко высказались о гостях на Дне независимости Украины

Боуз: На День независимости Украины в Киеве приехали неонацисты и коррупционеры

На празднование Дня независимости Украины в Киеве приехали главные в мире коррупционеры и поджигатели войны. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он прокомментировал видеозапись с торжества, в котором приняли участие украинские чиновники и зарубежные политики.

«Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны», — указал Боуз.

В частности, он отметил гостя, находившегося в центре внимания на мероприятии — спецпосланника президента США Кита Келлога, который «даже получил медаль».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны, пообещав продолжать «оказывать необходимую гуманитарную поддержку и помощь дружественному украинскому народу».