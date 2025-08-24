Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:48, 24 августа 2025Мир

На Западе резко высказались о гостях на Дне независимости Украины

Боуз: На День независимости Украины в Киеве приехали неонацисты и коррупционеры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

На празднование Дня независимости Украины в Киеве приехали главные в мире коррупционеры и поджигатели войны. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он прокомментировал видеозапись с торжества, в котором приняли участие украинские чиновники и зарубежные политики.

«Мир клоунов съезжается в Киев на празднование "Независимости" Украины. Это вопрос о том, кто есть кто среди коррумпированных, бредовых недоумков, неонацистов и поджигателей войны», — указал Боуз.

В частности, он отметил гостя, находившегося в центре внимания на мероприятии — спецпосланника президента США Кита Келлога, который «даже получил медаль».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Украины Владимира Зеленского с Днем независимости страны, пообещав продолжать «оказывать необходимую гуманитарную поддержку и помощь дружественному украинскому народу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет с возвращенными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    На Западе резко высказались о гостях на Дне независимости Украины

    В Германии опубликовали секретные документы об идее вступления России в НАТО

    Британию уличили в подготовке к событиям с большим числом жертв

    Дуров назвал результат своего ареста во Франции

    В Белом доме раскрыли объект внимания Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине

    Четыре россиянина пострадали при атаке ВСУ

    Появились подробности о ДТП с BMW и микроавтобусом в центре Москвы

    Глава МИД Венгрии обратился к Зеленскому

    Депутат Рады раскрыл план Европы по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости