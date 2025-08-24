Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:00, 24 августа 2025Путешествия

Опытная путешественница описала несколько вещей из отеля фразой «всегда забираю с собой»

Алина Черненко

Фото: Makistock / Shutterstock / Fotodom

Опытная российская путешественница Наталья рассказала, какие вещи из отелей всегда забирает с собой и не стыдится этого. Своей историей она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в этот список вошли одноразовые тапочки, мыло в упаковке, швейный набор, мини-тюбик с зубной пастой и зубная щетка, а также блокнот и ручка.

«Они буквально меня спасают, когда что-то идет не по плану. Я могу в блокноте набрасывать путевые заметки или просто рисовать, если нужно снять напряжение или отстраниться от раздражающих соседей по салону самолета», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Материалы по теме:
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
Как выбрать отель и не испортить отпуск? Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
Как выбрать отель и не испортить отпуск?Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
7 августа 2023

Путешественница также подчеркнула, что у персонала не будет претензий к туристам, которые увозят с собой из номера пакетики с чаем, кофе и сахаром, пластиковые стаканчики, бамбуковые палочки для размешивания напитков, зубочистки, вкусные комплименты (упаковки печенья, конфеты, шоколадки) и одноразовые средства ухода и индивидуальной гигиены.

Кроме того, блогерша поделилась списком вещей, которые гостям категорически запрещено забирать из отелей. Среди них — мебель, ее фурнитура и декоративные элементы, предметы интерьера, текстильный декор, посуда, вешалки, пепельницы, постельное белье, полотенца, халаты, средства для уборки и предметы личной гигиены в большом количестве, растения и цветы, сантехнические комплектующие, детали интерьеров туалетных комнат и электроприборы.

Ранее владельцы отелей перечислили худшие привычки постояльцев. Они признались, что не любят, когда отдыхающие воруют вещи из номеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике

    Зеленский отверг принуждение Украины к «называемому компромиссом стыду»

    Мать вонзила нож в голову дочери

    Опытная путешественница описала несколько вещей из отеля фразой «всегда забираю с собой»

    В США рассказали об условиях Украины по Донбассу

    Украинец Забарный отошел от Сафонова после победы ПСЖ

    Появились подробности о пропавших при восхождении на вулкан на Сахалине туристах

    Россию назвали победителем в киберпротивостоянии с Украиной

    Раскрыты подробности задержания экс-министра здравоохранения российского региона

    Появились подробности о пожаре в порту Ленобласти после атаки беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости