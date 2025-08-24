Зеленский наградил орденом спецпредставителя Трампа

Спецпредставителя Трампа Келлога наградили орденом за заслуги перед Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» I степени спецпредставителя главы США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом говорится в эфире телеканала «Новини Live».

В сообщении отмечается, что государственная награда вручается за выдающиеся заслуги перед Украиной. Согласно положению, орденом могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства.

Также Зеленский наградил американского пастора Марка Бернса, которого называют личным духовным советником Трампа. В 2016 году журнал Time заявил, что пастор Бернс оказал большое влияние на первую кампанию президента США. Марка Бернса удостоили орденом «За заслуги» III степени.

