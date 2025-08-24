Отсидевший за изнасилование нигерийский боксер вернулся на ринг спустя 26 лет и победил

Нигерийский боксер Айк Ибеабучи победил соотечественника Идриса Афинни в бою, прошедшем в столице Нигерии Лагосе. Об этом сообщает ТАСС.

52-летний спортсмен взял верх над соперником в третьем раунде техническим нокаутом. Ибеабучи вернулся на ринг спустя 26 лет. В предыдущем бою, который прошел в марте 1999-го, он нокаутировал американца Криса Берда.

В том же 1999-м Ибеабучи был признан виновным в изнасиловании и получил 16 лет тюрьмы. Боксер освободился в 2015-м.

