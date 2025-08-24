Спорт
Крылья Советов
0:6
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
26 августа
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Завтра
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
26 августа
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
16:12, 24 августа 2025Спорт

Отсидевший за изнасилование нигерийский боксер вернулся на ринг спустя 26 лет и победил

Отсидевший за изнасилование Ибеабучи вернулся на ринг спустя 26 лет и победил
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Нигерийский боксер Айк Ибеабучи победил соотечественника Идриса Афинни в бою, прошедшем в столице Нигерии Лагосе. Об этом сообщает ТАСС.

52-летний спортсмен взял верх над соперником в третьем раунде техническим нокаутом. Ибеабучи вернулся на ринг спустя 26 лет. В предыдущем бою, который прошел в марте 1999-го, он нокаутировал американца Криса Берда.

В том же 1999-м Ибеабучи был признан виновным в изнасиловании и получил 16 лет тюрьмы. Боксер освободился в 2015-м.

Ранее российский боксер Мурат Гассиев победил американца Джеремайю Милтона. Десятираундовый рейтинговый поединок состоялся в Майами.

    Все новости