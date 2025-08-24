Политолог Рар: Решающим моментом в судьбе Украины может стать встреча в Пекине

Немецкий политолог Александр Рар в Telegram-канале назвал момент, который может стать решающим в судьбе Украины. По его мнению, таковой может стать встреча российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине 3 сентября.

«Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав — Китая, России, США», — уточнил эксперт.

Рар также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский чувствует поддержку европейских союзников и отказывается признать утрату части территорий страны, что лишь затягивает конфликт.

Ранее американский политический обозреватель Роберт Барнс заявил, что Украина должна занять нейтральную позицию и отказаться от размещения войск НАТО на своей территории, чтобы получить гарантии безопасности.

