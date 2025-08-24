Мир
В США назвали условия для предоставления Украине гарантий безопасности

Барнс: Для получения гарантий безопасности Украине нужен нейтралитет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украина должна занять нейтральную позицию и отказаться от размещения войск НАТО на своей территории, чтобы получить гарантии безопасности. С таким мнением выступил американский политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети X.

«Страна, которой предоставляется гарантия, должна согласиться на: 1) нейтралитет; 2) отсутствие иностранных войск и 3) неприсоединение», — написал аналитик.

Он также напомнил о случаях в истории, когда различным странам предоставляли такие гарантии, например, Бельгии в 1839 году, Австрии в 1955 году и Лаосу в 1962 году. Все эти государства соглашались на перечисленные условия перед тем, как гарантии были предоставлены.

Ранее сообщалось, что Пентагон не планирует играть большую роль в предоставлении Киеву гарантий безопасности.

