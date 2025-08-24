Польский наемник Флачек рассказал, как попал в плен ВС России

Гражданин Польши Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости о том, как он стал наемником в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и попал в плен к ВС России после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

Флачек перешел на сторону России и служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Этот батальон был сформирован из бывших военнослужащих ВСУ, которые создали движение за освобождение и ведут борьбу против украинских властей.

«Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: "Привет, я украинский солдат". Они взяли меня: "Давай спрячемся в норе в земле"», — отметил он.

Ранее солдат ВСУ Евгений Костышак рассказал, что многие украинские бойцы сдаются в плен, потому что у них отсутствует мотивация и они хотят жить. Костышак добавил, что он тоже заранее принял решение о сдаче в плен. Солдат обосновал это тем, что не понимает, за что и за кого он должен воевать.