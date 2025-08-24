Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:55, 24 августа 2025Мир

Польский наемник рассказал о попадании в плен к российским войскам

Польский наемник Флачек рассказал, как попал в плен ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Гражданин Польши Кшиштоф Флачек рассказал РИА Новости о том, как он стал наемником в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и попал в плен к ВС России после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

Флачек перешел на сторону России и служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. Этот батальон был сформирован из бывших военнослужащих ВСУ, которые создали движение за освобождение и ведут борьбу против украинских властей.

«Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: "Привет, я украинский солдат". Они взяли меня: "Давай спрячемся в норе в земле"», — отметил он.

Ранее солдат ВСУ Евгений Костышак рассказал, что многие украинские бойцы сдаются в плен, потому что у них отсутствует мотивация и они хотят жить. Костышак добавил, что он тоже заранее принял решение о сдаче в плен. Солдат обосновал это тем, что не понимает, за что и за кого он должен воевать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто вас не заставляет». Глава МИД Индии кратко ответил на претензии Запада из-за покупки российской нефти

    Десять российских туристов пропали на Курилах

    В России назвали условия для отношений с Финляндией

    Минимум пять взрывов за 20 минут прозвучало в российском регионе

    Польский наемник рассказал о попадании в плен к российским войскам

    В России составили список обязательных школьных предметов

    В европейской стране захотели депортировать украинских мужчин

    Аэропорт Пулково вновь ограничил работу

    В Сербии прошли митинги в поддержку властей

    На Западе назвали главную цель Трампа на переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости