Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:30, 24 августа 2025Бывший СССР

Украинский военный назвал причину массовой сдачи в плен среди солдат ВСУ

Пленный из ВСУ Костышак: Украинцы сдаются в плен, потому что хотят жить
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Костышак рассказал, что многие украинские бойцы сдаются в плен, потому что у них отсутствует мотивация и они хотят жить. Его слова приводит РИА Новости.

«Многие сдаются в плен. Знают, что они попадут на обмен. Что они в будущем увидят свою дочь, сына, жену или мать. Не хотят просто умирать», — поделился военнослужащий. По его словам, плен дает им надежду на то, что в будущем они будут жить, а не «валяться где-то в окопе».

Костышак добавил, что он тоже заранее принял решение о сдаче в плен. Солдат обосновал это тем, что не понимает, за что и за кого он должен воевать.

Ранее стало известно, что большинство пленных солдат ВСУ отказываются от обмена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Украинский военный назвал причину массовой сдачи в плен среди солдат ВСУ

    США решили продать Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров

    В России объяснили молчание Трампа по поводу расследования подрыва «Северных потоков»

    В одном из районов Петербурга обезвредили беспилотник

    С начала года в России обнаружили несколько человек с холерой

    В Армению начали возвращаться сотни фур с сельхозпродукцией для России

    Над Брянской областью сбили более 20 беспилотников

    Депутат Рады раскрыл план Запада против народов России и Украины

    На Украине полицейского уволили за помощь инвалиду после издевательств ТЦК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости