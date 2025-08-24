Украинский военный назвал причину массовой сдачи в плен среди солдат ВСУ

Пленный из ВСУ Костышак: Украинцы сдаются в плен, потому что хотят жить

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Костышак рассказал, что многие украинские бойцы сдаются в плен, потому что у них отсутствует мотивация и они хотят жить. Его слова приводит РИА Новости.

«Многие сдаются в плен. Знают, что они попадут на обмен. Что они в будущем увидят свою дочь, сына, жену или мать. Не хотят просто умирать», — поделился военнослужащий. По его словам, плен дает им надежду на то, что в будущем они будут жить, а не «валяться где-то в окопе».

Костышак добавил, что он тоже заранее принял решение о сдаче в плен. Солдат обосновал это тем, что не понимает, за что и за кого он должен воевать.

Ранее стало известно, что большинство пленных солдат ВСУ отказываются от обмена.