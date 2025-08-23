Бывший СССР
Российский боец рассказал об отказе пленных солдат ВСУ от обмена

ТАСС: Большинство пленных солдат ВСУ отказываются от обмена
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Большинство попавших в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются от обмена из-за опасений вновь оказаться на поле боя. Об этом рассказал российский боец с позывным Рапира в беседе с ТАСС.

По его словам, на Украине солдатам рассказывают, что в российском плену над ними будут издеваться, из-за чего бойцы ВСУ первое время пребывают в страхе. Затем они осознают, что в реальности ситуация обстоит иначе, подчеркнул Рапира.

«Как к людям относимся, к своим же товарищам, славянам. И даже большинство говорят, что не хотят, чтобы их поменяли как пленных в ближайшие обмены. Что у нас в плену лучше, чем у них на позициях. И хотят вернуться живыми к своим семьям, к родным», — отметил Рапира.

По его словам, среди сдавшихся в плен бойцов ВСУ большинство являются мобилизованными.

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Костышак рассказал, что был насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), однако отказался воевать за киевскую элиту.

    Все новости