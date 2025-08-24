Экономика
05:11, 24 августа 2025

Россиянам раскрыли способ докупить стаж для выхода на страховую пенсию

Сенатор Косихина: Россияне для выхода на пенсию смогут докупать баллы и стаж
Сенатор Наталия Косихина сообщила РИА Новости, что россияне могут приобрести дополнительные баллы и стаж для выхода на страховую пенсию, если у них их недостаточно.

«Если человеку не хватает небольшого количества баллов или стажа перед выходом на пенсию, можно рассмотреть возможность их покупки», — пояснила сенатор.

Косихина отметила, что для этого нужно подать заявление о вступлении в обязательное пенсионное страхование в местное отделение Социального фонда России.

Сенатор напомнила, что для получения страховой пенсии нужно соответствовать определенным условиям по возрасту, стажу и количеству накопленных пенсионных баллов.

«В 2024 году для выхода на пенсию требовалось не менее 28,2 балла, а с 2025 года это значение увеличилось до 30», — сказала она.

Ранее россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию. Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин отметил, что мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше. Кроме того, на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать многодетные матери.

