07:24, 24 августа 2025Россия

Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах российского региона

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в двух районах Ростовской области, об этом рассказал врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе», — уточнил он.

Слюсарь добавил, что пострадавших нет, также в результате атаки не произошло разрушений на земле.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на протяжении нескольких часов непрерывно атакуют Сызрань в Самарской области. На протяжении этого времени в ночь на 24 августа в городе слышно сирену, прогремело свыше 20 взрывов. Минимум пять беспилотников было сбито над лесом.

