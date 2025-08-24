Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах российского региона

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в двух районах Ростовской области, об этом рассказал врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы ПВО уничтожили ночью БПЛА в Октябрьском сельском и Миллеровском районе», — уточнил он.

Слюсарь добавил, что пострадавших нет, также в результате атаки не произошло разрушений на земле.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на протяжении нескольких часов непрерывно атакуют Сызрань в Самарской области. На протяжении этого времени в ночь на 24 августа в городе слышно сирену, прогремело свыше 20 взрывов. Минимум пять беспилотников было сбито над лесом.