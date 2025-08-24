Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:07, 24 августа 2025Экономика

Номера телефонов некоторых россиян начнут отключать от госуслуг

ТАСС: Власти России будут проверять сотовые номера граждан на актуальность
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти России озаботились проблемой принадлежности сотовых номеров гражданам, которые используют их для доступа к тем или иным государственным услугам. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на план правительственных мероприятий.

Если в ходе проверки чиновники установят, что телефон сменил владельца, то данный номер будут откреплять от учетной записи, к которой он был привязан. Подчеркивается, что речь идет об информационных системах государственных органов, которые оказывают социально значимые цифровые услуги. Власти надеются, что такие меры помогут эффективнее бороться со злоумышленниками, которые получают доступ к чужим аккаунтам.

Ранее сообщалось, что в России больше чем на 38 процентов выросло количество звонков мошенников с международных номеров через сотовую связь. Основным способом связи у жуликов становится сервис Google Meet из-за сложности расследований и широкой распространенности приложения.

Известно также, что мошенники начали удаленно красть у россиян телефонные номера. Они научились переносить идентификаторы сим-карты на новую карту, которая находится в их распоряжении. В то же время подлинная сим-карта, находящаяся у ее хозяина, блокируется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике

    Россию назвали победителем в киберпротивостоянии с Украиной

    Раскрыты подробности задержания экс-министра здравоохранения российского региона

    Появились подробности о пожаре в порту Ленобласти после атаки беспилотников

    Номера телефонов некоторых россиян начнут отключать от госуслуг

    На российской свалке нашли новорожденного

    Инфицированный клещ укусил российскую туристку в Таиланде

    Российских легкоатлеток стали проверять на гендерную принадлежность

    Предполагаемый организатор похищавшей деньги у бойцов СВО группировки попросился на фронт

    Норвегия потратит еще сотни миллионов долларов на поддержку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости