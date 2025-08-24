Номера телефонов некоторых россиян начнут отключать от госуслуг

ТАСС: Власти России будут проверять сотовые номера граждан на актуальность

Власти России озаботились проблемой принадлежности сотовых номеров гражданам, которые используют их для доступа к тем или иным государственным услугам. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на план правительственных мероприятий.

Если в ходе проверки чиновники установят, что телефон сменил владельца, то данный номер будут откреплять от учетной записи, к которой он был привязан. Подчеркивается, что речь идет об информационных системах государственных органов, которые оказывают социально значимые цифровые услуги. Власти надеются, что такие меры помогут эффективнее бороться со злоумышленниками, которые получают доступ к чужим аккаунтам.

Ранее сообщалось, что в России больше чем на 38 процентов выросло количество звонков мошенников с международных номеров через сотовую связь. Основным способом связи у жуликов становится сервис Google Meet из-за сложности расследований и широкой распространенности приложения.

Известно также, что мошенники начали удаленно красть у россиян телефонные номера. Они научились переносить идентификаторы сим-карты на новую карту, которая находится в их распоряжении. В то же время подлинная сим-карта, находящаяся у ее хозяина, блокируется.