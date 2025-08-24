Стало известно о новой тактике ВСУ с использованием акватории Черного моря

Сальдо: ВСУ стали чаще совершать атаки на Херсонскую область с Черного моря

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще совершать атаки на Херсонскую область с Черного моря. О новой тактике противника стало известно из заявления губернатора Владимира Сальдо в интервью ТАСС.

По его словам, если раньше ВСУ пытались заходить на территорию региона с Днепра, то теперь все чаще пытаются атаковать с использованием акватории Черного моря, в том числе высаживаясь в районе Кинбурнской или Тендровской косы.

По информации Сальдо, таким образом ВСУ пытаются забросить агентурную сеть на левобережье.

«Практически все попытки пресекаются еще на воде», — заключил собеседник агентства.

Ранее Сальдо заявлял, что ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области. По его словам, военные унижают жителей за незнание украинского языка, а также подвергают «проверкам и насилию».