Главком ВСУ Сырский назвал Россию исконным врагом Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал Россию исконным врагом украинского народа. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Тридцать четвертую годовщину восстановления независимости украинцы отмечают в бою с исконным врагом», — заявил Сырский. По словам главкома ВСУ, украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей независимости.

«За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего», — подчеркнул в своем обращении Александр Сырский. Он отметил, что «независимость не дарят, а за нее борются и утверждают». Гарантом независимости Сырский назвал украинское войско.

В конце августа источники РИА Новости заявили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не сможет приехать в Россию для встречи с тяжелобольным отцом, потому что его задержат при пересечении границы. Отец Сырского продолжительное время борется с болезнью головного мозга, которая обострилась на фоне перенесенного респираторного вируса.