Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:10, 22 августа 2025Бывший СССР

Раскрыта судьба Сырского в случае приезда в Россию для встречи с отцом

РИА Новости: Если Сырский приедет в Россию для встречи с отцом, его задержат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pool / Ukrainian Presidential / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не сможет приехать Россию для встречи с тяжелобольным отцом, потому что его задержат при пересечении границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации СМИ, отец Сырского продолжительное время борется с болезнью головного мозга, которая обострилась на фоне перенесенного респираторного вируса. В июне он попал в больницу, но сейчас уже идет на поправку и будет выписан в конце августа. Главком украинской армии оплатил лечение отца стоимостью около 2,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

    225-сантиметровый подросток рассказал о трудностях своей жизни

    59-летняя Холли Берри поплавала в бассейне в красном боди

    Женщина нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет

    Раскрыта идеальная разница в возрасте между супругами

    Раскрыта судьба Сырского в случае приезда в Россию для встречи с отцом

    Ночные удары дронов ВСУ привели к возгораниям в Волгоградской области

    В российском городе прогремели взрывы

    Вдоль дороги нашли шесть человеческих голов

    Украинские военные спасли российских бойцов ради сдачи в плен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости