Раскрыта судьба Сырского в случае приезда в Россию для встречи с отцом

РИА Новости: Если Сырский приедет в Россию для встречи с отцом, его задержат

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не сможет приехать Россию для встречи с тяжелобольным отцом, потому что его задержат при пересечении границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации СМИ, отец Сырского продолжительное время борется с болезнью головного мозга, которая обострилась на фоне перенесенного респираторного вируса. В июне он попал в больницу, но сейчас уже идет на поправку и будет выписан в конце августа. Главком украинской армии оплатил лечение отца стоимостью около 2,5 миллиона рублей.