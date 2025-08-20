Московские врачи спасли тяжелобольного отца Сырского. Его лечение в России оплатил сам главком ВСУ

Врачи в Москве спасли отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислава, который попал в больницу с заболеванием головного мозга. При этом сам Сырский оплатил дорогостоящее лечение родителя в России.

По сведениям Telegram-канала Shot, 86-летний отец главкома ВСУ попал в больницу в июне — заболевание головного мозга обострилось из-за перенесенного коронавируса. Сейчас он уже идет на поправку и будет выписан в конце августа.

Главком ВСУ оплатил лечение стоимостью около 2,5 миллиона рублей. После известий о тяжелой болезни своего отца он вышел на связь с семьей, несмотря на долгую паузу в отношениях.

Сообщается также, что после терапии отец Сырского передвигается на коляске, но чувствует себя гораздо лучше, каждый день посещает реабилитационные занятия. После выписки он собирается вместе с женой уехать в родной Владимир.

Фото: ukrainian presidential press service / Reuters

Сырский отправил в Россию родителям большую сумму

В конце июля стало известно, что Александр Сырский связался с родителями и отправил пожилым родителям в Россию миллион рублей на лечение в Москве.

Сначала, по данным Shot, пенсионер лечился во Владимире (где и живет семья), однако там врачи помочь ему не смогли, и главком ВСУ отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. Сырский-старший лежит в отдельной палате. Там же вместе с ним разместили и сопровождающую его супругу.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Брат Сырского рассказал о трудностях семьи после перевода миллиона рублей

Живущий в России брат Александра Сырского Олег рассказал, как изменилась жизнь семьи после сообщений об отправке родственником миллиона рублей на лечение отца. Он пожаловался на то, что на фоне новостей о переводе денег «родителей облили грязью».

Олег Сырский заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за него семью стали считать врагами. Также он отметил, что потерял работу из-за родственника.

«Нашу семью называют врагами из-за него. Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами», — заявил мужчина.

Брат главкома ВСУ рассказал, что раньше работал охранником на заводе, производящем запчасти для российского автопрома. Мужчина специально брал больше смен, чтобы заработать деньги на лечение отца. Однако после увольнения, отметил он, средств нет даже на оплату квартиры.

Новый командующий Воздушными силами ВСУ бросил больную мать

Ранее также выяснилось, что новый командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко фактически отказался от больной матери.

Военкоры выяснили, что родственники Кривоножко проживают в Шебекинском районе Белгородской области. Его мать перенесла три инсульта и не встает с кровати, однако генерал никак не помогает заботиться о ней, 89-летняя женщина находится на попечении своего второго сына Владимира и его жены.

Кроме того, стало известно, что родня генерала регулярно оказывается под ударами — истребители ВСУ часто запускают по Шебекинскому району барражирующие боеприпасы.