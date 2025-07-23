«Родителей грязью облили». Брат Сырского рассказал, как изменилась жизнь семьи после перевода миллиона рублей от главкома ВСУ

Брат Сырского: Родителей облили грязью после новости о переводе на лечение в РФ

Живущий в России брат главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег рассказал, как изменилась жизнь семьи после сообщений об отправке родственником миллиона рублей на лечение отца. Мужчина заявил, что на фоне новостей о переводе денег «родителей облили грязью». Затем он объявил, что больше не желает общаться с журналистами.

«Я не разговариваю, интервью я не даю», — сказал 52-летний Олег Сырский.

При этом днем ранее, 22 июля, он дал комментарий сотрудникам российского информационного агентства. Мужчина заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за него семью стали считать врагами. Также Олег Сырский пожаловался, что потерял работу из-за родственника, воюющего на стороне Украины.

Нашу семью называют врагами из-за него. Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами Олег Сырский брат главнокомандующего ВСУ

Брат главкома ВСУ рассказал, что раньше работал охранником на заводе, производящем запчасти для российского автопрома. Мужчина специально брал больше смен, чтобы заработать деньги на лечение отца. Однако после увольнения, заметил он, средств нет даже на оплату квартиры.

После денежного перевода Сырского заподозрили в работе на Россию

Депутат Госдумы Андрей Колесник напомнил, что Сырский оканчивал российское училище, и предположил, что главком ВСУ может быть российским агентом.

«Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — порассуждал он.

При этом Колесник выразил уверенность, что деньги, отправленные Сырским на лечение родителей в России, дойдут до адресата.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Соболев увидел в поступке главкома ВСУ подтверждение тезиса о том, что русские и украинцы — один народ.

Как заявил парламентарий, Сырский, как сын, не мог не позаботиться о живущих в России родителях, которым и предназначались отправленные деньги. «Ничего в этом удивительного нет, мы — один народ (...) Мы должны сделать все, чтобы восстановить русское единство», — подытожил Соболев.

Отец Сырского борется с заболеванием головного мозга

Во вторник, 22 июля, стало известно, что главнокомандующий ВСУ отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве.

По информации прессы, отец Сырского, 86-летний Станислав, продолжительное время борется с болезнью головного мозга, которая обострилась на фоне перенесенного респираторного вируса. Сначала пенсионер лечился во Владимире, однако там врачи помочь ему не смогли.

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

После ухудшения состояния отца, главком ВСУ связался с родителями и отправил их в Московский регион на лечение и реабилитацию. Сырский-старший восстанавливается в отдельной палате, там вместе с ним находится жена. Как уточняется, месяц лечения обошелся главкому ВСУ в миллион рублей.

При этом известно, что в последнее время главком украинской армии почти прекратил отношения с семьей из-за специальной военной операции и разных позиций относительно нее.