У застрявшей на пике Победы российской альпинистки появился шанс на спасение

Российскую альпинистку Наговицыну попробуют спасти еще раз 25 августа
Кадр: Telegram-канал Baza

У застрявшей на пике Победы со сломанной ногой российской альпинистки Натальи Наговицыной появился шанс на спасение. Об этом Telegram-каналу Baza рассказала член Федерации альпинизма России Анна Пиунова.

По словам Пиуновой, 47-летнюю российскую спортсменку попробуют спасти еще раз 25 августа, когда, согласно прогнозам синоптиков, на пике Победы в последний раз ожидается хорошая погода.

Пиунова уточнила, что операцию по спасению будет проводить частная компания. Сначала к месту, где лежит Наговицына, отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, ее попробуют эвакуировать с горы еврокоптером, которым будет управлять пилот из Италии.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко описал шансы на спасение Наговицыной словом «невозможно». По его словам, сезон на пике Победы, где находится женщина, уже закончен. Кроме того, прошло много времени с момента, как она там застряла, а квалифицированных спасателей рядом нет.

