14:31, 24 августа 2025

В Британии предложили радикальный план по урегулированию конфликта на Украине

Дипломат Британии Прауд: Нужно смягчить санкции для достижения мира на Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для прогресса в вопросах урегулирования конфликта на Украине необходимо ослабить антироссийские санкции. Об этом пишет британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture.

По его словам, президента России Владимира Путина должен побудить к заключению сделки четкий план по сокращению антироссийских санкций. Он добавил, что этот план не будет предусматривать права вето для Украины. Прауд заключил, что спустя более чем одиннадцать лет после введения первых санкций угроза новыми рестрикциями не будет способствовать достижению мира.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются не допустить переговоров по Украине и нарушить процесс урегулирования конфликта, запущенный Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Россия надеется, что эти планы не будут реализованы.

