Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:23, 24 августа 2025Мир

В европейской стране захотели депортировать украинских мужчин

Нидерландская крайне правая Партия свободы задумала депортацию украинских мужчин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Нидерландская крайне правая Партия свободы в случае прихода к власти задумала сделать исключение из директивы Евросоюза о «временной защите», которое позволит осуществлять депортацию украинских мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу партии, разработанную к досрочным парламентским выборам.

В документе партии европейской страны отмечается, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны новые люди. «В этой связи мы, придя к власти, будем отправлять совершеннолетних украинских мужчин из Нидерландов обратно в их страну». — подчеркивается в программе.

Материалы по теме:
Коррупция, облавы и произвол военкомов. На что идут власти Украины ради массовой мобилизации новобранцев в ВСУ?
Коррупция, облавы и произвол военкомов.На что идут власти Украины ради массовой мобилизации новобранцев в ВСУ?
20 августа 2024
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Кроме того, пария предложила приостановить все программы по воссоединению семей беженцев и усилить органы полиции, которые рассматривают дела иностранцев.

В конце 2024 года сообщалось, что власти Финляндии рассмотрят вопрос о возвращении украинских беженцев на Украину. Об этом написало агентство STT со ссылкой на источники. «Финляндия может снова решить вернуть людей на Украину, но порог для этого по-прежнему очень высок», — сказали представители финской миграционной службы (Migri).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Никто вас не заставляет». Глава МИД Индии кратко ответил на претензии Запада из-за покупки российской нефти

    В европейской стране захотели депортировать украинских мужчин

    Аэропорт Пулково вновь ограничил работу

    В Сербии прошли митинги в поддержку властей

    На Западе назвали главную цель Трампа на переговорах по Украине

    С Олега Тинькова перестали взыскивать долг в 20 миллионов рублей

    Сумы оказались под массированной атакой российских беспилотников

    Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую АЭС

    Польский наемник рассказал о попадании в российский плен

    Политолог назвал решающий момент в судьбе Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости