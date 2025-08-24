Нидерландская крайне правая Партия свободы задумала депортацию украинских мужчин

Нидерландская крайне правая Партия свободы в случае прихода к власти задумала сделать исключение из директивы Евросоюза о «временной защите», которое позволит осуществлять депортацию украинских мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу партии, разработанную к досрочным парламентским выборам.

В документе партии европейской страны отмечается, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны новые люди. «В этой связи мы, придя к власти, будем отправлять совершеннолетних украинских мужчин из Нидерландов обратно в их страну». — подчеркивается в программе.

Кроме того, пария предложила приостановить все программы по воссоединению семей беженцев и усилить органы полиции, которые рассматривают дела иностранцев.

В конце 2024 года сообщалось, что власти Финляндии рассмотрят вопрос о возвращении украинских беженцев на Украину. Об этом написало агентство STT со ссылкой на источники. «Финляндия может снова решить вернуть людей на Украину, но порог для этого по-прежнему очень высок», — сказали представители финской миграционной службы (Migri).